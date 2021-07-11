

عادات سيئة تسبب السكتات الدماغية عادات سيئة تسبب السكتات الدماغية

هناك العديد من العادات السيئة التي قد تكون سببا في إصابتك بالسكتة الدماغية، كالتغذية الخاطئة على سبيل المثال، فالسكتات الدماغية تحدث بسبب العادات السيئة المستمرة والغير صحية.



وفي هذا الصدد نقدم ابرز العادات السيئة التي قد تكون سبب في إصابتك بالسكتة الدماغية بحسب موقع CDC الامريكي:



１- تناول التبغ الكحوليات من اسوء العادات التي قد تكون سبب في إصابتك بالسكتة الدماغية.

قد يعجبك أيضا...

２- البدانة وعدم ممارسة الرياضة والإكثار من تناول الاطعمة الدهنية تعيق عملية ضخ الدم إلى المخ فيسبب ذلك السكتة الدماغية.３- الخمول قد يكون سبب في الاصابة بالسكتة الدماغية ايضا.