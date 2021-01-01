

فيليه سمك بالعسل والصويا فيليه سمك بالعسل والصويا

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فيليه سمك بالعسل والصويا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الأسماك .



مقادير فيليه سمك بالعسل والصويا



نصف كيلو فيليه منزوع الجلد

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1 ملعقة طعام زيت زيتون4 فص ثوم مفروم2 ملعقة صغيرة زنجبيل مفرومنصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر1 ملعقة طعام زيت زيتوننصف كوب صويا صوصنصف كوب عسلطريقة تحضير فيليه سمك بالعسل والصويا* ضعي السمك في كيس قابل للغلق أو وعاء متوسط الحجم.* في وعاء صغير اخلطي جميع مكونات التتبيلة حتى تتجانس.* اسكبي نصف التتبيلة على السلمون واحتفظي بالنصف الآخر لحين استخدامها.* انقعي السلمون في التتبيلة وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.* إحضار مقلاة متوسطة وضعي فيها الزيت واتركيه حتى يسخن.* اطهى السمك على جانب واحد لمدة 2-3 دقائق ثم اقلبيه على الجانب الآخر* واطهيه لمدة 1-2 دقيقة إضافية.* ارفعي السمك من المقلاة واتركيه جانباً.* صبي ما تبقى من التتبيلة وخفضي النار حتى تغلي* قدمي السمك ساخناً مع باقي التتبيلةفوائد السمكعلى الرغم من فوائده الكثيرة لصحتك إلا ان الكثيرين يجهلون فائدة تناول السمك ونقدم إليك أبرز فوائد تناوله، وفقا لما عرضه موقع هيلث لاين، خصوصا وأن الأسماك تعتبر مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد مهمة للغاية لجسمك وعقلك….فوائد تناول السمك 3 مرات على الأقل فى الأسبوع وفقا لموقع هيلث لاين1. غنية بأحماض أوميجا 3يحتوى السمك على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن المختلفة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د ومن المستحسن أن تحصل النساء الحوامل والمرضعات على كمية كافية من أوميجا 3 ولكن تجنب الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.2. يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبيةتناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك أسبوعيًا له علاقة بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.منها السمك.. جمال شعبان يقدم أطعمة تحافظ على المخ وتقوي الذاكرة3. يعزز صحة الدماغيرتبط تناول الأسماك بانخفاض التدهور العقلي لدى كبار السن، الأشخاص الذين يأكلون الأسماك بانتظام لديهم قدرة أكبر على التركيز.4. يحارب الاكتئابقد تحارب أحماض أوميجا 3 الدهنية الاكتئاب بمفردها وعند تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب.5. مصدر غذائي جيد لفيتامين دتعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لفيتامين (د) ، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العظام والجسم.