طريقة عمل صينية باذنجان بالطحينة .. تمتع بفوائده



صينية باذنجان بالطحينة صينية باذنجان بالطحينة

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل صينية باذنجان بالطحينة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.





مقادير صينية باذنجان بالطحينة



باذنجان شرائح

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بطاطس شرائحفلفل شرائحلحمة مفرومة كراتبصلثومطحينةكرفسجزرزباديعصير ليمونثومبقدونسكمونخلملحوفلفل شطةفلفل حارطريقة تحضير صينية باذنجان بالطحينة* يقلى الباذنجان في الزيت مع الفلفل* في طاسة على النار يشوح البصل مع الثوم ثم تعصج اللحمة وتتبل بالملح والفلفل والبهارات* يضاف الجزر ويقلب الخليط جيدا حتى تتعصج* في بولة يخلط الزبادي مع الطحينة في البايركس ثم يرص طبقات الباذنجان والفلفل* يضاف العصاج ثم الصوص وتدخل الفرن حتى يحمر الوجه ويقدمعد الباذنجان من الأطعمة التى لانعرف عنها الكثير فبالرغم من رخص ثمنه إلا أن فوائد الباذنجان كثيرة جدا ولا تقتصر فقط على علاج الأنيميا كما يعتقد البعض.فوائد الباذنجانومن فوائد الباذنجان أيضا أن يمد الجسم بعدد كبير من العناصر الغذائية الهامة التى تجعل الإنسان يشعر بالحيوية والنشاط وزيادة التركيز.رصد فى هذا التقرير أهم فوائد الباذنجان الصحية وذلك وفقا لما أورده موقع “ doublediamondacres ” .هل تسمع هذا الصوت؟ علامة تشير إلى نقص فيتامين ب 12 في الجسمفوائد الفلفل الألوان.. أبرزها تعزيز المناعة وعلاج الأنيميا ونضارة البشرة- مصدر كبير للفيتامينات والمعادنمحتوى الفيتامينات والمعادن في الباذنجان واسع جدًا كما إنها مصدر كبير لـ فيتامين سى وفيتامين ك وفيتامين ب6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم .- يساعد في الهضمن فوائد الباذنجان التى لايتوقعها البعض هى قدرته على تحسين الهضم وهذا بفضل المحتوى العالي من الألياف الموجود به ، وهو عنصر حاسم للحفاظ على نظام غذائي متوازن ، ووسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي، هذا يعني أنه عندما يجب عليك الذهاب ، فإن تناول الباذنجان بانتظام يساعد الطعام والفضلات على التحرك بسلاسة.- يحسن صحة القلبتعمل الألياف الموجودة في الباذنجان أكثر من مجرد المساعدة في عملية الهضم ، بل إنها تساعد أيضًا في تحسين صحة قلبك، وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمك عن طريق ربطها بالصفراء في الجهاز الهضمي بحيث يتخلص جسمك منها بشكل طبيعي.- يمنع السرطانمن فوائد الباذنجان شديدة الأهمية أنه يحمى من السرطان وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وهي واحدة من أفضل دفاعات جسم الإنسان ضد أمراض مثل السرطان ، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى.من الفوائد العديدة لتناول الباذنجان هو أنك تتناول المنغنيز ومضادات الأكسدة الطبيعية من خلال وجود مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة مثل المنغنيز في جسمك ، يساعد ذلك على ضمان حماية أعضائك.- يحسن صحة العظاميعد التلوين الفريد للباذنجان أكثر فائدة من مجرد كونه جميل المظهر وتم بالفعل ربط المركبات النباتية الطبيعية التي تخلق هذا اللون بتقليل هشاشة العظام ، وتقوية العظام ، وحتى زيادة كثافة العظام.هذا بالإضافة أن الحديد والكالسيوم الموجودين في الباذنجان ضروريان لتحسين والحفاظ على صحة العظام بشكل عام.- يمنع فقر الدمقد يكون عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي أمرًا خطيرًا للغاية على صحتك. يمكن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناتج عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل الباذنجان في علاج بعض الحالات الصحية مثل فقر الدم.- يزيد من وظيفة الدماغالباذنجان غني بالمواد الكيميائية الطبيعية التي تسمى المغذيات النباتية ، والتي من المعروف أنها تحسن الصحة العقلية.هذه الفائدة هي نتيجة زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وإلى الدماغ من خلال إيصال المزيد من الدم إلى الدماغ ، تساعد المغذيات النباتية على تعزيز الذاكرة عن طريق تحفيز مساراتك العصبية على التطور.