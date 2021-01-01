طريقة عمل برجر الدجاج للشيف شربيني

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برجر الدجاج

ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة عمل برجر الدجاج في المنزل بخطوات احترافيه مثل المحلات والمطاعم.

نقدم لكم طريقة عمل برجر الدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير برجر دجاج

دجاج مفروم

بصل

اعشاب

ثوم

ملح
فلفل اسود

كاتشاب

طماطم

خضار مشكل مشوح (جزر وكوسة وبصل وفلفل الوان ومشروم)

مايونيز

عيش كايزر

طريقة عمل برجر دجاج
* قومي بتتبيل الدجاج المفروم بالبهارات والملح والفلفل

* افرمي الأعشاب مع ثوم وبصل وملح وفلفل واضيفيها للدجاج المفروم

* شكلي العجينة على هيئة اقراص ثم اشويها على الشواية أو الجربا.

* ضعي برجر الدجاج في عيش كيزر مع الطماطم والفلفل الألوان والكاتشاب والمايونيز ويمكن تناولها مع المخلل.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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