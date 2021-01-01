طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة



كباب حلة كباب حلة



يفضل الكثير من الأشخاص تقديم اللحمة الضاني بشكل جديد ومختلف، ومنها كباب الحلة فهو من الوصفات التي تتماشي مع اللحمة الضاني بشكل مميز ولذليذ، وهي عبارة عن تقطيع اللحمة الضاني إلى قطع صغيرة مطبوخة في مرق خاص بها مع البصل والثوم.



ويضيف بعض الناس الفطر ولكن الطريقة التقليدية القديمة هي إضافة البطاطس، وبعض الناس يطبخونه في صلصة الطماطم ويطلق عليه البعض الكمونية، وهو لذيذ جدًا، ويتم تقديمه عادة مع أرز كالروز أو المكرونة بالصلصة الحمراء .



وإليكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل اللحمة الضاني كباب حلة..

مقادير اللحمة الضاني كباب حلة

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2 كيلو مرق لحم بقري قليل الدهن2 بصل مفروم3 فص ثوم مفروم2 بطاطس مقطعة1 عصير ليمون1 ملعقة صغيرة قرفة1/2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون1/4 ملعقة صغيرة هيل1 ملعقة صغيرة 7 بهارات2 ملعقة كبيرة زبدة1 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 ملعقة صغيرة مرق بودرة (اختياري)ملح وفلفلطريقة تحضير اللحمة الضاني كباب حلة1- اغسل اللحم واتركه حتى يجف.2- نقطع مكعبات اللحم إلى قطع صغيرة جدًا.3- افركي قطع اللحم جيدًا بالملح والفلفل وبصل مفروم وعصير الليمون و 7 بهارات وحبهان وقرفة وقرنفل مطحون لمدة 30 دقيقة.4- الآن في قدر كبير ، سخني الزبدة وزيت الزيتون على نار عالية .5- نضيف البصل المفروم الآخر ونقلبه بالزيت حتى يصبح لونه أصفر.6- أضيفي فصوص الثوم المفروم إلى البصل وقلبي لمدة 5 ثوان.7- وفي هذه الحرارة العالية تبدأ في إضافة اللحم الضاني.8- قلبها لتغيير لونها إلى اللون البني. عندما يكون لونه بني ، اخفض الحرارة إلى أدنى درجة.9- والحيلة هي عدم إضافة الكثير من الماء وترك عصائر اللحوم تخرج، لذا أضف 1/3 كوب في كل مرة حسب الحاجة.كما أن اللحمة الضاني بطبيعته يحتوي على الكثير من الحديد من مصادر البروتين الأخرى مثل الدجاج أو السمك، بالإضافة إلى ذلك فإنه يحتوي على حديد الهيم بدلاً من الحديد غير الهيم الموجود في النباتات.