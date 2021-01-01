

طريقة عمل الكانيلونى بالدجاج والجبن الشيدر فى خطوات بسيطة طريقة عمل الكانيلونى بالدجاج والجبن الشيدر فى خطوات بسيطة

تلقى المعجنات إعجاب الكثير من أفراد الأسرة المصرية وربات البيوت على حد سواء، وذلك لسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى طعمها الشهى، خاصة مع بعض الإضافات التى تبدع ربات البيوت فى إضافتها كالجبن الشيدر والموتزاريلا.



ويعد الكانيلونى واحدًا من أفضل المعجنات التى تحرص ربات البيوت على تحضيرها خاصة فى العزومات، وتتنوع طرق تقديمه وطرق الحشوة الخاصة به، حيث يمكن استخدام اللحمة المفرومة أو الدجاج على حد سواء، وإذا كنتِ أنتِ وأسرتك من محبى المعجنات، نقدم لك فى التقرير التالى طريقة عمل الكانيلونى بالدجاج والجبن الشيدر:



مكونات الكانيلوني بالدجاج والجبنة:

مكونات العجين:

- كوب ونصف حليب

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- كوب دقيق- بيضة- ملح وفلفل أسود حسب الرغبةمكونات الحشوة:- نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة- بصلة مبشورة- مكعب زبدة- ملعقة كبيرة ثوم مفروم- 2 كوب من البشاميل- 2 كوب جبنة شيدر مبشورة- جوزة الطيبمكونات الصوص:- نصف كوب صلصة طماطم- كوب كريمة لباني- ملعقة ثوم مفروم- ملح وفلفل أسودللوجه:- جبنة شيدر مبشورة- ريحان طازجطريقة عمل كانيلونى الدجاج:طريقة عمل العجين:- اخلطي الحليب مع البيض والملح والفلفل الأسود، ثم اضيفي الدقيق مع التقليب الجيد حتى تحصلي على قوام سلس وناعم.- ادهني مقلاة ساخنة من التيفال بالزيت وضيفي مقدار مغرفة من الخليط ولفي في اتجاه واحد، ثم اقلبيها على الوجه الآخر.- كرري نفس الخطوة لحين الانتهاء من كل العجينة.طريقة عمل الحشوة:- فى وعاء على النار قومى بتقليب الدجاج مع البصل والملح والفلفل، ثم اضيفي الثوم وقلبيه لثوانى، ثم ارفعى الوعاء من على النار.- اضيفي مكعب الزبدة حسب الرغبة، واضيفي البشاميل حتى يساعد على تماسك الحشوة.طريقة عمل الصوص:- قلبى الثوم واضيفي الصلصة على النار، ثم ضعي الكريمة والملح والفلفل، واتركيه حتى يبدأ فى الغليان، ثم ارفعيه من على النار.طريقة عمل الكانيلونى:- احشي كل واحدة من الكانيلوني بحشوة الدجاج، وقليل من الجبنة الشيدر المبشورة، ولفي بإحكام ورصيه في صينية بايركس مدهونة بالزيت وقليل من البشاميل.- ثم اضيفي الصوص على وجه لفائف الكانيلونى ورشي الجبنة الموتزاريلا أو الشيدر وادخليه إلى الفرن، حتى تبدأ الجبن فى الذوبان، وبعد ذلك رشى الريحان وقدميها.- يمكنك إضافة البشاميل على الوجه والاستغناء عن الصلصة حسب الرغبة.