طريقة عمل القرص الزبادي الشهية بالخطوات



طريقة عمل القرص الزبادي طريقة عمل القرص الزبادي

تعد القرص من المعجنات اللذيذة والشهية، كما تحتوي على مذاق رائع، ويفضل الكثير من الأشخاص تناولها في وجبة الإفطار كوجبة خفيفة وغنية بالنكهات.



وإليكم طريقة تحضير القرص بالزبادي اللذيذة..



مقادير القرص بالزبادي

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أربعة أكواب من الدقيق.ملعقة صغيرة ملح طعام.ملعقة كبيرة ونصف خميرة.كوب ونصف من الماء.نصف كوب من الزيت النباتي.علبتان من اللبن الزبادي.ملعقة كبيرة من السكر.ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج باودر.طريقة تحضير القرص بالزبادي* نخلط الدقيق في وعاءٍ عميقٍ مع الملح والسكر والخميرة والبيكينج باودر.* نضيف الماء والزبادي والزيت ونعجن المكوّنات جيداً حتّى تتماسك وتتشكل عجينةٌ لينة.* نضع العجينة في وعاءٍ مدهونٍ بكميةٍ قليلةٍ من الزيت ثمّ نغطيها ونتركها جانباً.* *نستخدم العجينة بالشكل المرغوب به بعد أن ترتاح وتختمّر. ثم تدخل الفرن حتى تمام الطهي وتقدم القرص بالزبادي