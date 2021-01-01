طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة لـ الست غالية



الرقاق باللحمة المفرومة الرقاق باللحمة المفرومة

تبحث كثير من النساء عن طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الست غالية لأنها من أشهر الوصفات الشهية للرقاق بشهادة عدد كبير من النساء .



وترغب النساء في معرفة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الست غالية للتمكن من تقديم طبق مميز يبهر أفراد عائلتها وضيوفها في العزومات والمناسبات الخاصة .





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ويتميز الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات الشهيرة المنتشرة فى مختلف المحافظات المصرية وعدد كبير من الدول العربية .نعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الست الغالية التى تعد من أشهر الشيفات في العصر الحديث:وتتميز طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الست الغالية بمذاق شهي بسبب خطوات الإعداد الفريدة التى تجعل مذاق صينية الرقاق باللحمة المفرومة للست غالية مميزة عن باقي أطباق الرقاق الأخرى.مقادير الرقاق باللحمة المفرومة:لحم مفروم معصجرقاق ناشفشوربةجبن مبشوربصل مفرومقرفةبهاراتورق لورازبدةملحفلفل أسودالرقاق باللحمة المفرومة الست غالية- ضعي الطاسة على النار ثم ضيفي الزبدة وعندما تبدأ تسيح ضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم ضيفي اللحمة المفرومة له والملح والفلفل الأسود والقرفة والبهارات وورق اللورا، وقلبيهم جيدًا واتركيهم على النار مع التقليب من حين لأخر حتى تحصلي على اللحمة المعصجة.- في وعاء آخر اسكبي الشوربة به ثم ضعيها على النار لتصبح ساخنة وجاهزة للاستخدام ثم بللي شرائح الرقاق بالشوربة الدافئة واحدة بعد الأخرى.- احضري صينية فرن على شكل دائرة ثم ادهنيها بكمية قليلة من الزبدة وضع شرائح الرقاق فيها واحدة بعد الأخرى في الصينية وندهن كل منهما بالزبدة باستخدام فرشاة.- ضعي الجبنة المبشور بعد رص نصف شرائح الرقاق في الصينية، ثم أزيلي ورق اللورا من اللحمة المفرومة وضعي اللحمة فوق الرقاق والجبنة.- رصي شرائح الرقاق المتبقية فوق الجبنة واللحمة بعد تكرار نفس الخطوات المتبعة مع الشرائح الأولى ثم ادخلي الصينية فرن ساخن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن وتقدم صينية الرقاق باللحمة المفرومة ساخنة.