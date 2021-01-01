

طريقة حفظ الصور من الانستجرام لهواتف آيفون وأندرويد طريقة حفظ الصور من الانستجرام لهواتف آيفون وأندرويد

يتساءل الجميع عن طريقة حفظ الصور من الانستجرام، حيث يواجه معظم مستخدمي منصة مشاركة وتعديل الصور والفيديوهات مشكلة كبيرة بسبب رغبتهم في حفظ الصور لإعادة مشاركتها عبر منصات أخرى، ولا توفر المنصة المملوكة لشركة فيسبوك طريقة حفظ الصور من الانستجرام، فإذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لحفظ الصور على هاتفك اتبع الخطوات التالية.



طريقة حفظ الصور من الإنستجرام بدون برنامج

توجد العديد من الطرق تساعدك على تنزيل الصور من الانستجرام وحفظها على هاتفك، حيث قد تنال إعجاب رواد الموقع العديد من الصور التي تتم مشاركتها عبر حسابات الآخرين، لذا يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية:



- سجل الدخول إلى حسابك على الانستجرام عبر موقع DownloadGram باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

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- ابحث عن الصورة التي ترغب في تحميلها.- انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الصورة.- اضغط على خيار Copy link لنسخ الرابط، من قائمة الخيارات المنسدلة.- اذهب إلى موقع DownloadGram ، ثم قم بلصق الرابط الذي سبق نسخه للصورة بالمربع.- انقر على زر Download ثم المتابعة في الضغط على Download image وسيتم تنزيل الصورة على هاتفك.طريقة حفظ الصور من الانستجرام للايفون:1. قم بتنزيل تطبيق InstaGet، عبر متجر آب ستور.2. افتح التطبيق على هاتفك الآيفون، ثم قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال استخدام بيانات الدخول لحساب إنستجرام الخاص بك.3. انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة، ابحث عن اسم المستخدم الذي تريد حفظ الصور من على حسابه.4. اختر الحساب المقصود، ثم توجه إلى الصورة المراد حفظها على هاتف آيفون.5. انقر على أيقونة تنزيل Download، على شكل رمز سهم متجه إلى أسفل على شاشة التطبيق، ثم انقر على زر موافق مرتين لحفظ الصورة على جهازك.تحميل الصور من انستجرام للاندرويد1. قم بتنزيل تطبيق FastSave، عبر متجر جوجل بلاي.2. بمجرد تثبيت تطبيق FastSave، على هاتفك الأندرويد الخاص، افتح التطبيق وقم بتفعيل خاصية FastSave Service.3. انقر على خيار فتح إنستجرام Open Instagram، وسيقوم التطبيق بالوصول إلى بيانات حسابك على موقع إنستجرام.4. اضغط على الثلاث نقاط الافقية أعلى الصورة المُراد تنزيلها.5. انقر على خيار نسخ الرابط Copy Link، وسيبدأ تطبيق FastSave، بتنزيل صورة إنستجرام المطلوبة إلى هاتفك الأندرويد تلقائيا.