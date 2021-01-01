طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر في المنزل



طريقة تنظيف الممبار طريقة تنظيف الممبار

تبحث كل سيدة عن طريقة تنظيف الممبار؛ وذلك استعدادا لتحضير اكلات العيد ولذلك يمكن ان تتعرفي علي الحيل البسيطة ونقدم لكي اليوم طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر وهي الأفضل علي الاطلاق حيث ان طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر هي احدي الطرق التقليدية المعروفة لتنظيف الممبار.



طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر

* ينظف الممبار تحت الماء الجاري مع ازالة الدهون من عليه.



* يقلب الممبار على الجهه الداخليه ثم ينقع في ماء وخل ومعلقتين من بالبكينج بودر.

* لتسهيل ازالة المادة اللزجة التى بداخل الممبار ويترك نص ساعة .

* ثم ينظف باستخدام سكين لازالة اي رواسب بداخله.

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* ثم يوضع في دقيق وملح خشن ويفرك جيدا لازالة اي شيء متبقي عليه.* ثم ينقع في ماء وخل لمدة 10 دقائق ويشطف وبيكون جاهز للحشو وبذلك تكون انتهت.ملحوظة:ومن الأفضل تقطيع الممبار قطع صغيرة لسهولة التعامل معهطريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودرأخرج الممبار كاملا.نقع الممبار في ماء عادي لمدة 10-15 دقيقة.انقلهم إلى وعاء من الماء امسك أحد طرفي مياه الصنبور الجارية كمية قليلة من الماء تدخل الممبار.أمسك تلك الأمعاء بإبهامك والسبابة ، ثم اسحب الأمعاء بالضغط عليها بإحكام.في الجزء السفلي يمكنك رؤية سائل مصفر يخرج.كرر العملية مرة أخرى ، أثناء القيام بذلك عندما ترى أي أصفر مخضر يلتصق بالأمعاء. قم بإزالة ذلك بيديك، عن طريق سحبها.كرر هذه العملية للأمعاء بأكملها.أخيرًا نقطعها إلى قطع صغيرة.أخرج كيس الأمعاء وانشرها في مكان بالقرب من الحوض خذ فرشاة أسنان وفرك الممبار بالكينج بودر عن طريق رش الماء.الآن اقلب كيس الأمعاء عن طريق سحبه للخارج ، حيث يمكنك رؤية البقع الصفراء المخضرة تلتصق في أماكن مختلفة.الآن قم برش الماء على الكيس وافركه بالفرشاة أو اسحب اللون الأصفر المخضر بأصابعك.استمر بهذه الطريقة مع الحقيبة بأكملها.الآن قم بغلي الماء في وعاء ثقيل القاع ، أضف قليلًا من مسحوق الكركم وانقع الأمعاء وحقيبة الأمعاء في الماء الدافئ لبضع دقائق.تحقق من وجود أي رقعة صفراء مخضرة ملتصقة بها ، ونظفها جيدًا.يقطع كيس الأمعاء إلى قطع متوسطةالآن الأمعاء نظيفة وجاهزة للتحضير الخاص بك.