

طريقة تنظيف المطبخ طريقة تنظيف المطبخ

طريقة تنظيف المطبخ في عيد الاضحى ،متعددة وسهلة و هناك طريقة لتنظيف المطبخ قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى تقضي على الدهون أول بأول وتعطر المطبخ وتقضي على رائحة الشوى واللحوم، فالبعض لا يفضل وجود هذه الروائح داخل المنزل ،يمكنك استغلال قشور اليوسفي في تحضير مطهر طبيعي لاستخدامه في المنزل بدلا من المنتجات الجاهزة ، كما نصح به موقع wikihow.



مكونات طريقة تنظيف المطبخ

- اغلي كمية من قشور اليوسفي مع 2 ليمونة وماء.

- بعد أن يغلي الخليط قومي بتصفيته جيدا.

- اخلطي على الماء المصفى كمية مناسبة من الخل وبيكربونات الصوديوم وقلبي كافة المكونات جيدا.

- استخدمي الخليط كمطهر طبيعي في تنظيف الأسطح والحمام وتنظيف البوتاجاز.

- هذا الخليط له قدرة هائلة على قتل الميكروبات وتعقيم الأدوات المستخدمة في المطبخ والحمام.



طريقة تنظيف المطبخ في عيد الاضحى بالليمون

يمكنك استعمال الليمون فى طريقة تنظيف المطبخ باعتباره مطهر فعال للجراثيم والميكروبات وخاصة في ظل وجود فيروس كورونا، لذلك نستعرض خلال السطور التالية كيفية استخدام الليمون في التنظيف..

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1- احضري ربع كوب من عصير الليمون في وعاء مناسب.2- اضيفي إليه الملح مع التقليب جيدا للمزج بين المكونات.3- احضري قطعة قماش خشنة غمسًا في المحلول لتنظيف حوض المطبخ.طريقة جديدة لتنظيف حوض المطبخحوض المطبخ من الصعوبات التي تواجه السيدات عند التنظيف، نظرا لوضع به الأطباق والأواني المليئة بالدهون، لذلك يجب تنظيفه بطريقة يومية بوصفة رخيصة الثمن، وبمكونات بسيطة متواجدة عند الجميع يمكنك تنظيف المطبخ .ومن ابرز المكونات المستخدمة في تنظيف المطبخ وبالأخص الحوض ،هي الملح والليمون، وذلك لقدرتهم على إزالة الجير والروائح الكريهة، حيث يجعل رائحة الحوض منعشة.كما أفاد الخبراء أن تلك الطريقة لا تستغرق سوى 20 دقيقة فقط، وهي كالآتي :1- احضري ليمون وتقسيمها لنصفين.2- رش الملح الخشن على فص الليمون.3- دعك حوض المطبخ بالليمون والملح حتى تتمكني من إزالة الدهون الملتصقه به.الدقيق لتنظيف شفاط المطبخ قبل العيدتنظيف الشفاط في المطبخ من أكثر الأمور ارهاقاً للمرأة، حيث تراكم وجفاف الدهون عليه، تقول الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي، لتسهيل عملية تنظيفه يجب اتباع الخطوات التالية:- اخرجي مروحة الشفاط.- ضعي مروحة الشفاط الكهربائي في طبق كبير واضيفي إليها كثير من الدقيق مع التركيز على المناطق التي يكثر عليها الدهون.- افركي بيديك ريش المروحة جيدا واحدة تلو الأخرى حتى تظهر لك المروحة نظيفة.- نظفي الجزء الذي لا يمكن خلعه من الحائط بفركه بالدقيق.- اغسلي جميع الأجزاء بالماء.