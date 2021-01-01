طرق لانقاص الوزن دون حمية أو تمارين رياضية

كشفت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، أخصائية التغذية الروسية، كيف يمكن للشخص التخلص من الوزن الزائد إذا كان دائما "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.
وتقول الأخصائية، "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كاف من النوم. لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول. كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط بتناول الطعام وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".
ووفقا لها، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي. لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيا في الأمعاء وتخفف الشعور بالجوع. أي "يجب تناول 20-40 غراما من الألياف الغذائية يوميا. لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".
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