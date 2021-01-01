طرق لانقاص الوزن دون حمية أو تمارين رياضية

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طرق لانقاص الوزن دون حمية أو تمارين رياضية

كشفت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، أخصائية التغذية الروسية، كيف يمكن للشخص التخلص من الوزن الزائد إذا كان دائما "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.

وتقول الأخصائية، "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كاف من النوم. لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول. كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط بتناول الطعام وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".

ووفقا لها، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي. لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيا في الأمعاء وتخفف الشعور بالجوع. أي "يجب تناول 20-40 غراما من الألياف الغذائية يوميا. لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".

وتقول، "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2-1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا. لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات، ما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".

المصدر: الصباح العربي

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