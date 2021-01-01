ضربة الشمس.. الأعراض والأسعافات الأولية تعرف عليها



ضربة الشمس ضربة الشمس

ضربة الشمس هي أخطر أشكال الإصابة بالحرارة وتعتبر حالة طبية طارئة، يمكن أن تقتل أو تسبب ضربة الشمس تلفًا للدماغ والأعضاء الداخلية الأخرى، على الرغم من أن ضربة الشمس تؤثر بشكل رئيسي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، إلا أنها تؤثر أيضًا على الرياضيين الشباب الأصحاء.







غالبًا ما تحدث ضربة الشمس كتطور من أمراض أكثر اعتدالًا مرتبطة بالحرارة مثل التشنجات الحرارية ، والإغماء الحراري ، والإنهاك الحراري، لكنها يمكن أن تضرب حتى إذا لم يكن لديك علامات إصابة سابقة بالحرارة، وذلك وفقا لما نشره موقع webmd .

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تنتج ضربة الشمس عن التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية عادةً مع الجفاف مما يؤدي إلى فشل نظام التحكم في درجة حرارة الجسم.أعراض ضربة الشمسالسمة المميزة لضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم و لكن قد يكون الإغماء هو العلامة الأولى في الكثير من الحالاتقد تشمل الأعراض الأخرى لـ ضربة الشمس :-صداع-الدوخة-قلة التعرق بالرغم من الحر-بشرة حمراء وساخنة وجافة-ضعف أو تقلصات العضلات-استفراغ و غثيان-سرعة ضربات القلب ، والتي قد تكون قوية أو ضعيفة-تنفس سريع-التغييرات السلوكية مثل الارتباك-النوبات-فقدان الوعيالإسعافات الأولية لضربة الشمسإذا كنت تشك في إصابة شخص ما بضربة شمس ، فاتصل على الفور بالأسعاف أو انقل الشخص إلى المستشفى، لأن أي تأخير في طلب المساعدة الطبية يمكن أن يكون قاتلاً.أثناء انتظار وصول المسعفين ، ابدأ بالإسعافات الأولية التالية:- انقل الشخص إلى بيئة مكيفة الهواء أو على الأقل منطقة باردة ومظللة وقم بإزالة أي ملابس غير ضرورية.-إذا أمكن ، قم بقياس درجة حرارة الجسم الأساسية للشخص وابدأ في الإسعافات الأولية لتبريدها من خلال :*قم بتهوية الهواء فوق المريض أثناء ترطيب بشرته بالماء من الإسفنج أو خرطوم الحديقة.*ضع كمادات الثلج على الإبطين والفخذ والرقبة والظهر، لأن هذه المناطق غنية بالأوعية الدموية القريبة من الجلد ، فإن تبريدها قد يقلل من درجة حرارة الجسم.*اغمر المريض في حمام أو حوض به ماء بارد.*إذا كان الشخص شابًا وصحيًا وعانى من ضربة شمس أثناء ممارسة الرياضة بقوة ما يُعرف بضربة الحرارة الجهدية يمكنك استخدام حمام جليدي للمساعدة في تبريد الجسم.-لا تستخدم الثلج للمرضى الأكبر سنًا أو الأطفال الصغار أو المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أي شخص أصيب بضربة شمس دون ممارسة تمارين شاقة، القيام بذلك يمكن أن يكون خطيرا.