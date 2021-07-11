

صور جوية رائعة لرياضة الباليه المائى .. مشروع جديد للمصور براد وولز صور جوية رائعة لرياضة الباليه المائى .. مشروع جديد للمصور براد وولز

لجأ المصور الجوى براد وولز، لاستخدام الطائرات بدون طيار "درون"، لتنفيذ مشروع جديد لالتقاط صور للسباحة الفنية "الباليه المائى"، لإنشاء صور حية لراقصات الباليه، والغواصين، ولاعبي التنس، وحمامات السباحة.



وتبرزالصورالجوية لقطات مميزة للرياضة المميزة، إذ تظهرالحركات المتسقة للسباحات فى وقت واحد، وقال وولز في مقابلة عبر الفيديو من سيدني، أستراليا: "أحاول حقاً استكشاف وجهات نظر مختلفة لا تراها أعيننا"، مضيفاً أنه في الوقت ذاته، يريد دفع "التعبير الفني لعمل الطائرات بدون طيار" ، وهي تقنية يعتقد أنها تم التغاضي عنها إلى حد ما من خلال التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة، وفقا لموقع سى إن إن عربية.



وولز كان قد عمل مع السبّاحة الفنية والمدربة كاترينا آن هادي، جنباً إلى جنب مع فريق مقره في سيدني

وغالبا ما يتم تصوير السباحة الفنية من الجانب، أو تحت الماء، أو من زاوية عالية، إلا أن المنظور من أعلى إلى أسفل الذي يستخدمه وولز يقدم رؤية غير مألوفة للرياضة البارزة، وأكد وولز أن توثيق التلفاز لا يسمح برؤية الأشكال والأنماط الهندسية التي يتم تشكيلها، مضيفا "لذلك اعتقدت أن التصوير على ارتفاع منخفض سيكون طريقة رائعة لكشف هذه التفاصيل".وغالباً ما تعيد رياضة السباحة الفنية إنشاء عدة أشكال تشبه الشكل اللولبي والفسيفسائي، مما يحول هذه الرياضة إلى مشهد مرئي يروق لوولز، الذي قال إنه "كان دائماً لديه ميل إلى الأنماط".وقال وولز إن العمل مع 8 سباحات فى نفس الوقت، الصعب للغاية، بسبب صعوبة التوجيه والتقاط صورة ثابتة.وعمل وولز مع فريق سباحة فني في سيدني لتصوير السلسلة، وتم تصميم الروتين بواسطة كاترينا آن هادي، الحائزة على ميداليات ذهبية متعددة في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا وهي مدربة سباحة فنية محترفة.ورسم براد وولز أشكالًا وتركيبات محددة أراد أن يشكلها الفريق في المسبح، قبل أن يحلق بطائرة الدرون خاصته عالياً لالتقاط الصور الجوية.وبينما تم إنجاز الجزء الأكبر من داخل المسبح، حيث شغلت عضوات الفريق أماكنهن، قام وولز أيضاً بإنشاء تركيبات، باستخدام صور متعددة لتعزيز التناسق.وأشار وولز إلى أنه من خلال عمل ثمانية سباحين معاً، "يصبح الأمر أكثر صعوبة" للتوجيه والتقاط صورة ثابتة، مضيفاً أن "التركيب الأكثر صعوبة كان الخط المائل، حيث استمرت حركة الماء في تغيير التكوين".وتوافقت حركات السبّاحات الدقيقة والسهلة في الوقت ذاته مع ميل وولز للصور الدقيقة.







