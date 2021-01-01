كشفت مجموعة من الصور عبر الأقمار الصناعية، نشرها أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة الأثيوبي.
وأوضح شراقي عبر صفحته على "فيسبوك" أن الصور أظهرت ارتفاع منسوب البحيرة 565 مترا، بحوالى نصف متر عنه الأسبوع الماضي، وتقدر كميات مياه الأمطار والتصريف من بحيرة تانا التي تصل إلى سد النهضة حاليا حولى 150 مليون متر مكعب، يمر منها من خلال الفتحتين حوالى 50 - 60 مليون متر مكعب، ويحجز الباقى نتيجة رفع خرسانة الممر الأوسط.
وأشار إلى أن إيراد الأمطار سوف يزداد تدريجيا إلى السد، الى أن يصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميا فى شهر أغسطس.
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التعليقات على صور بالأقمار الصناعية تكشف تطورات جديدة في سد النهضة
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