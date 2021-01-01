اكتشف باحثون حجر ألماس يعود عمره إلى أكثر من 800 مليون سنة داخل حجر آخر حديث العهد نسبيًا بروسيا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يطلق اسم ماسة ماتريوشكا على الألماسة، وذلك بفضل تشابهها مع دمى ماتريوشكا الروسية التقليدية - مجموعة من الدمى الخشبية ذات الحجم المتناقص موضوعة داخل الأخرى.
لا يزال تشكل الجوهرة الغريبة غير معلوم للخبراء، لكنهم
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التعليقات على صور.. اكتشاف أول حجر ألماس مزدوج بالعالم في روسيا
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