صحية وسهلة .. طريقة عمل سلطة الدجاج بالذرة

سلطة الدجاج بالذرة من الأطباق الجانبية الصحية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات، تتميز سلطة الدجاج بالذرة بأنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الخضروات الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة الدجاج بالذرة في المنزل بأسهل الخطوات.
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