المربع نت – إذا كانت سيارة فورد F-150 رابتور 2021 ليست كافية بالنسبة لك، فيُسعدنا أن نُخبرك أن شيلبي F-150 تم تدشينها بقوة 775 حصان، والتي وُصفت بأنها النسخة الأقوى والأكثر كفاءة من البيك أب في تاريخها.
تستند شيلبي F-150 على F-150 لاريت 4X4 وتتميز بمظهر خارجي قوي مع غطاء مُحرك يُعزز ديناميكيتها الهوائية ومصد أمامي رياضي وجنوط من الألومنيوم مقاس 22 بوصة ملفوفة بإطارات BFG مقاس 35 بوصة لجميع التضاريس.
تم تجهيز السيارة أيضاً بعتبات جانبية كهربائية وشبك يحمل شعار شيلبي، وخطوط جسد عضلية، بالإضافة إلى نظام عادم بورلا، وقضبات سحب خلفية، وممتصات صدمات FOX 2.5 بتقنية الالتفافية الداخلية وغيرها الكثير من التعديلات.
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التعليقات على شيلبي F-150 2021 تنطلق رسمياً بقوة 775 حصان
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