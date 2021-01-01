

شركة HP تكشف عن أخف لاب توب.. سعر ومواصفات Pavilion Aero 13 شركة HP تكشف عن أخف لاب توب.. سعر ومواصفات Pavilion Aero 13

أماطت شركة HP، اللثام عن أخف جهاز لاب توب من إنتاجها، حيث ينطلق حاسب Pavilion Aero 13 المحمول بوزن أقل من كيلوجرام.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يمتاز الحاسوب الشخصي Pavilion Aero 13، الجديد من شركة HP، بالإضافة إلى الوزن الخفيف، بشاشة تبلغ 90٪ من نسبة هيكل الجهاز المحمول، مما يشارك فى جعله أخف جهاز كمبيوتر محمول حتى الآن.



ويحتوي حاسب Pavilion Aero 13، على شاشة بقياس 13.3 بوصة، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، و 400 شمعة في المتر المربع، ولوحة ألوان بمعدل sRGB بنسبة 100٪.

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ويعمل جهاز Pavilion Aero 13، بمعالج من نوع AMD Ryzen 5000 ، مع رسوميات Radeon المدمجة تصل إلى Ryzen 7 5800U، والذي ساعد المطورين فى إنتاج نظام رقيق وخفيف بشكل مميز، كما أن أختيار معالج AMD يأتي من أجل عمل الجهاز بشكل جيد، حيث أن أحدث جيل من Ryzen يعمل بكفاءة أعلى من نظيره intel.ويحتوي حاسوب Pavilion Aero 13، على دعم شبكات لاسلكية WiFi 6، وتزوده شركة HP بتقنية إزالة الضوضاء لتقليل الأصوات المحيطة غير المرغوب فيها بمكالمات الفيديو.ويحزم كمبيوتر شركة HP الجديد Pavilion Aero 13، بطارية بسعة كبيرة توفر ما يصل إلى 10.5 ساعة من التشغيل، وسيعمل الحاسب مع نظام التشغيل أندرويد 10، كما ستوفر شركة HP تحديث ويندوز 11 في وقت لاحق من العام.سعر كمبيوتر HP Pavilion Aero 13وتوفر شركة HP حاسب Pavilion Aero 13، بأربعة خيارات لونية هي: الذهبي والوردي، الذهبي الباهت، والأبيض والفضي، مقابل سعر 749 دولار أمريكي (أي ما يعادل 11 ألف و700 جنيه مصري).