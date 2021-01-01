

شاومي تستعد لإطلاق أحدث هواتف Redmi Note 10 بتقنية 5G شاومي تستعد لإطلاق أحدث هواتف Redmi Note 10 بتقنية 5G

كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة شاومي Xiaomi، لإضافة هاتف ذكي آخر إلى سلسلة هواتف ريدمي نوت 10، ويمتاز Redmi Note 10T بإنه العضو الخامس في التشكيلة الأحدث من الشركة، وأول جهاز يملك اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.



وحسبما ذكر موقع "india today"، فأن شركة شاومي قامت بتطوير العديد من الهواتف الذكية لسلسلة ريدمي الشهيرة للأسواق الهندية، حيث تم رصد هاتف Redmi Note 10T المرتقب ضمن هواتف 5G للشركة الصينية على متجر أمازون في الهند، وسيكون الهاتف نسخة معدلة من إصدار الشركة السابق Redmi Note 10 5G.



مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G

تعد مواصفات هاتف Redmi Note 10T 5G، مشابهة إلى حد كبير إلى مواصفات طراز Redmi Note 10 5G، حيث سيأتي الهاتف بشاشة بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.

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وسيحتوى هاتف Redmi Note 10T 5G، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، و للتصوير السيلفي سيحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 700 إنتاج شركة ميديا تيك.وسيحزم هاتف Redmi Note 10T 5G بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي ستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، وسيحتوى على مقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، إلى جانب منفذ شحن من نوع Type-C، ويدعم الهاتف تقنية IR لتحويل الهاتف إلى ريموت كنترول يدعم جميع أجهزة التحكم عن بعد.مواصفات وسعر هاتف Redmi Note 10 5Gوتأتي هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، كما تدعم معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.وتعمل هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي ، بواسطة معالج من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكنها تضاعف سرعات الشحن إلى 67 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB -C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.وتقدم هواتف Redmi Note 10 5G من شاومي كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بكسل لتصوير العمق، ويتوفر مقابل سعر حوالي 330 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري)