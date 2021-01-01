

شاومي تزيد أسعار منتجاتها الذكية بداية من اليوم شاومي تزيد أسعار منتجاتها الذكية بداية من اليوم

قالت شركة شاومي Xiaomi، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف والتلفزيونات الذكية حول العالم: "إن نقص مكونات الإلكترونيات وارتفاع رسوم الشحن وضغوط التكلفة الأخرى أجبرتها على زيادة أسعار التجزئة لمنتجاتها".



وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، بدءا من 1 يوليو 2021، ستزيد شركة شاومي الصينية، أسعار هواتفها وأجهزة التلفزيون الذكية، وتقدر الزيادة بحوالي 3-6 ٪ على منتجاتها في أسواق الهند.



صرح متحدث باسم شركة شاومي في الهند قائلا: "إن شركته تعاني من نقص في سلسلة التوريدات منذ العام الماضي".

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وأشار المتحدث باسم الشركة الصينية: "إلى إنه في ظل استيعاب شاومي للتكاليف المتزايدة باستمرار، شهدت بعض منتجاتها ارتفاعًا في الأسعار، لذا من المتوقع فرض زيادة حتمية من 3 إلى 6٪ ، من نسبة أسعار أجهزة التلفزيون الذكية لدينا، بدءًا من 1 يوليو فصاعدًا".زيادة أسعار هواتف شاومي الذكية بنسبة 5%ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار منتجات شاومي من الهواتف الذكية بنسبة زيادة مماثلة، وفقا للمتحدث باسم الشركة.ووفقًا لشركة تحليلات السوق Counterpoint، فإن شركة شاومي هي العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية التي تمتلك 26 ٪ من حصة سوق أجهزة التلفزيون، وتعد أيضًا العلامة التجارية الأكثر مبيعًا بحصة سوقية تبلغ 17٪.وتشير إحصائيات السوق أيضًا إلى أن الشركات الأخرى المصنعة لشاشات التلفاز الذكية من نوع LED، قامت بالفعل برفع أسعار منتجاتها بنسبة من 3 إلى 4٪ تكلفتها الأصلية، خلال شهر يونيو مع ارتفاع أجزاء أشباه الموصلات في السوق العالمية.وفي أبريل الماضي، تم زيادة أسعار المنتجات الذكية، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل بسبب زيادة رسوم الشحن البحري، وتكاليف النقل المحلي.ويعد السبب الرئيسي لزيادة أسعار المنتجات الذكية للمرة الثالثة خلال العام الجاري، هو زيادة تكلفة مكوِّنات أشباه الموصلات أو الرقاقات على مستوى العالم، بسبب النقص المستمر في السوق.وتستورد الهند في الغالب الخلايا المفتوحة Open Cell، التي تمثل 70٪ تقريبًا من تكلفة التلفزيون، من دول مثل الصين وفيتنام.ويشار إلى أن شاشات التلفاز الذكية من أحد أكبر القطاعات في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في الهند، حيث يمثل حجم هذا السوق ما يقرب من 17 مليون روبية تقريبًا.