(شاهد) Netflix تشارك مقطعًا دعائيًا جديدًا لـ Spriggan

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صورة الخبر: (شاهد) Netflix تشارك مقطعًا دعائيًا جديدًا لـ Spriggan
(شاهد) Netflix تشارك مقطعًا دعائيًا جديدًا لـ Spriggan

شاركت Netflix مقطعًا دعائيًا جديدًا لـ Spriggan، وهو الإصدار القادم من Hiroshi Takashige وRyoji Minagawa التي تحمل الاسم نفسه.

تم الإعلان عن سلسلة البث العملاقة لأول مرة في عام 2019، وعند هذه النقطة قالت إنها ستطلق العرض في عام 2021، ومن المقرر الآن عرض Spriggan لأول مرة العام المقبل، بعد تأخير الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.

تم عرض Spriggan manga بين عامي 1989 و 1996 وتم تعديلها مؤخرًا إلى فيلم في عام 1998 وأشرف عليه مخرج Akira Katsuhiro Otomo، قد لا تكون مادة المصدر مألوفة لمعظم عشاق الرسوم

المتحركة في الغرب، ولكن إذا اتبعت الوسيط، فهناك فرصة جيدة لأنك شاهدت أعمال بعض الأشخاص الذين يعملون على المسلسل الجديد.


ديفيد برودكشنز، الاستوديو وراء Jojo's Bizare Adventure، يقوم بمهام الرسوم المتحركة، حيث يقوم Hiroshi Kobayashi (Kill la Kill) بإخراج المشروع وهيروشي سيكو (Attack on Titan Mob Psycho 100) يكتب سيناريو العرض.

المصدر: الوفد

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