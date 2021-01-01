شاركت Netflix مقطعًا دعائيًا جديدًا لـ Spriggan، وهو الإصدار القادم من Hiroshi Takashige وRyoji Minagawa التي تحمل الاسم نفسه.
تم الإعلان عن سلسلة البث العملاقة لأول مرة في عام 2019، وعند هذه النقطة قالت إنها ستطلق العرض في عام 2021، ومن المقرر الآن عرض Spriggan لأول مرة العام المقبل، بعد تأخير الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.
تم عرض Spriggan manga بين عامي 1989 و 1996 وتم تعديلها مؤخرًا إلى فيلم في عام 1998 وأشرف عليه مخرج Akira Katsuhiro Otomo، قد لا تكون مادة المصدر مألوفة لمعظم عشاق الرسوم
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التعليقات على (شاهد) Netflix تشارك مقطعًا دعائيًا جديدًا لـ Spriggan
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