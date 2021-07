(شاهد) إعلان آبل الجديد يهتم بشريك iPhone 12 (شاهد) إعلان آبل الجديد يهتم بشريك iPhone 12

يُظهر أحدث إعلان Apple iPhone 12، المسمى Haystack، مزارعًا يقود سيارته على طريق ضيق يمر عبر حقل بحثًا عن هاتف iPhone المفقود مع كلبه الذي يرافقه في السيارة.



تفاصيل إعلان آبل الجديد Apple iPhone 12



أثناء القيادة، يبدو أن المزارع قد حصل على موقع تقريبي لجهاز iPhone المفقود (على الأرجح استخدم iCloud لتحديد موقعه) حيث توقف ثم عكس سيارته قليلاً.

بعد أن خرج من السيارة ووقف بالقرب من كومة قش، ظهر أنه يرتدي ساعة Apple Watch، مما يساعده في تحديد موقع iPhone المفقود.في هذه الأثناء، يتم تشغيلأغنية Searching (For Someone Like You) للمغنية الريفية كيتي ويلز في الخلفية، يشتبه في أن iPhone قد يكون في مكان ما داخل كومة القش، يضغط على خيار Pinging iPhone على Apple Watch الخاص به، والذي من شأنه أن يجعل جهاز iPhone الخاص به يصدر صوت صفير لمساعدته في تحديد موقعه، ويأتي التصفير من مكان قريب.بعد ذلك، يضع يده داخل كومة القش وبدون أي صعوبة، ليجد جهاز iPhone 12 المفقود في المحاولة الأولى فقط، ينتهي الإعلان بسير المزارع عائداً