

شاهد.. أوبو تطور إصدارا جديدا من Reno5 بتصميم أقوى للألعاب شاهد.. أوبو تطور إصدارا جديدا من Reno5 بتصميم أقوى للألعاب

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق إصدار جديد من سلسلتها الشهيرة رينو5، حيث تخطط عملاقة التقنية الصينية لطرح إصدارا جديدا من التشكيلة مخصص للألعاب، والذي تم رصده ضمن قوائم EUIPO، تحت اسم Oppo Reno5.



وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، أظهرت قائمة مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO، قائمة شهادات جديدة لشركة أوبو لهاتف يشبه إصدار ألعاب Reno5.



وتظهر صور هاتف Reno5 Gaming، بنفس تصميم الكاميرا الخلفية لسلسة رينو5 المميزة من أوبو، ولكن مع بعض التغييرات في شكل التصميم الخلفي ولكن مع تصميم أكثر قوة، مما يشير إلى أنه يستهدف سوق هواتف الألعاب.

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ووفقا للصور المسربة، يأتي هاتف Reno5 Gaming، بنفس التصميم الأساسي مع زر الطاقة على الجانب الأيمن من إطار الجهاز، وأزار التحكم في مستوى الصوت في الجانب الأيسر من الهاتف.ويحتوي الجزء السفلى من هاتف Reno5 Gaming، على منفذ USB C، إلى جانب منفذ لسماعات الرأس، ومكبرات الصوت.وخلال العام الجاري، أعلنت شركة أوبو عن أحدث طرازات سلسلة رينو تحت اسم Reno6 ، والتي تأتي ضمن هواتف الفئة المتوسطة تحت اسم Reno 6 و Reno 6 Pro و Reno 6 Pro +.سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno6يتميز الإصدار العادي من سلسلة أوبو Reno6، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 90 هرتزا في الثانية.وجاء هاتف Reno6، بكاميرا خلفية رباعية على شكل مستطيل، بدقة 64 + 8 + 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Dimenisty 900، يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.ويحتوي هاتف Reno6، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، والتي يتم شحنها بسرعة بقدرة 65 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.3، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويتوفر هاتف أوبو Reno 6، مقابل سعر 440 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6 آلاف و 900 جنيه مصري)، لنموذج 8 + 128 جيجابايت، بينما سيتم بيع طراز 12 + 256 جيجابايت مقابل سعر حوالي 500 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و800 جنيه مصري)، على أن تبدأ المبيعات الرسمية الأولى لهذا الإصدار في 11 يونيو المقبل بالصين.