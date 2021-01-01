شانجان تعلن عن أسعار النسخة CS55 لـ موديلات 2022

كشفت شركة شانجان الصينية عن اسعار النسخة CS55 موديل 2022، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV، و ذلك بعد أن اعلنت منذ وقت قرب عن طرح موديلات 2021، و تقدم السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، إلى جانب وسائل الامن و السلامة و عناصر التحكم.
مواصفات السيارة شانجان CS55
تستمد شانجان CS55 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 156 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 225 نيوتن/متر، يعمل عبر ناقل حركة أوتومكاتيكي الاداء سداسي السرعات.
الهيكل الخارجي للسيارة شانجان CS55
ترتكز السيارة شانجان CS55 على عجلات تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة، بينما تمتعت بنسبة طول بلغت 4500 مم، و عرض يبلغ 1855 مم، و ارتقاع يقدر بـ 1690 مم، و مساحة تخزينية تتسع إلى 475 لتر، و قاعدة عجلات يقدر طولها نحو 2650 مم، مع مفهوم رباعي الابواب، و تضم السيارة مصابيح أمامية حادة، مع شبكات متعددة المقاطع و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و فتحة سقف للفئات عالية التجهيز، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.
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