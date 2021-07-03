س و ج.. ما أهمية السوق العربى بالنسبة لصناعة السياحة فى مصر؟

تحت شعار "الصيف فى مصر حكاية"، أطلقت وزارة السياحة والآثار الجزء الثانى من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربى على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، وذلك استثمارا للنجاح والنتائج الإيجابية التى حققها الجزء الأول من الحملة، والذى تم إطلاقه فى الأسبوع الأول من مايو الماضى للترويج السياحى لمصر ودعوة السائح العربى لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك، فما أهمية السوق العربى للسياحة فى مصر..
س: ما هى النسبة التى يمثلها السوق العربى للسياحة فى مصر؟
ج: يعد السوق العربى أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث أنه يمثل أكثر من 20% من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.
س: ما هو المحتوى الدعائى للحملة؟
ج: المحتوى الدعائى الجديد الذى تم إطلاقه خلال الجزء الثانى من الحملة يشمل فيلم قصير ومحتوى دعائى مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطى الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التى يتردد عليها السائح العربى، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية غير النمطية.
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