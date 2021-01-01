

سيجنال يهز عرش واتساب بخصائص جديدة للرسائل الصوتية.. تعرف عليها سيجنال يهز عرش واتساب بخصائص جديدة للرسائل الصوتية.. تعرف عليها

يختبر تطبيق التراسل المشفر سيجنال Signal، ميزات جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، وتأتي إضافة الميزات الجديدة في محاولة من تطبيق الدردشة الخاص التفوق على منافسه واتساب WhatsApp، لجذب المزيد من المستخدمين إلى منصته.



وبحسب ما ذكره موقع "somagnews"، تأتي أحدث ميزات سيجنال، ضمن الإصدار التجريبي من التطبيق على هواتف أندرويد، والذي يحمل الإصدار رقم 5.16، ويضيف خيارين جديدين للاستماع إلى الرسائل الصوتية.



ويضم تحديث سيجنال، أول ميزة هي تسريع تشغيل الرسالة الصوتية و إبطاءها إلى نصف السرعة العادية عن طريق النقر على زر x1، الموجود أسفل معاينة الشكل الموجي للملفات الصوتية.

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وعلى غرار خاصية جديدة أضافها واتساب خلال الأسابيع الماضية، يمكن لمستخدمي سيجنال الاستفادة من الميزة الجديدة، لتسريع الرسائل الصوتية الطويلة للاستماع إلى ملخص الرسالة.ويقدم إصدار سيجنال التجريبي Signal 5.16، ميزة أخرى تسمى "المسودات الصوتية message drafts"، والتي تتيح لمستخدميه على أندرويد حفظ نسخة من الرسالة الصوتية بعد الخروج من التطبيق من أجل إضافة المزيد عليها بعد فتحه من جديد.ميزة أخرى من سيجنال تنافس واتسابكان تطبيق التراسل الفوري المشفر الذي ذاع صيته مؤخرا سيجنال Signal، قد أعلن في شهر مايو الماضي، عن تطوير ميزة جديدة لمستخدميه في محاولة منه لإضافة بعض المزايا إلى منصته، من التي يفتقر إليها منافسه واتساب.وكشف "سيجنال" عن خيار لإرسال الصور عبر التطبيق بدقة 4K، مما يوفر جودة عالية الدقة للوسائط المتبادلة بين مستخدميه، لضمان عدم إجهاد الخوادم حيث تقوم معظم تطبيقات المراسلة المعروفة من بينهم واتساب، بضغط الملفات التي يرسلها المستخدمين، إذ يتم تبادل مئات الملايين من الصور عبر تطبيقات المراسلة بشكل يومي.