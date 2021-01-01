سنغافورة تسجل صفر إصابات محلية بفيروس كورونا و6 وافدة من الخارج

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سنغافورة تسجل صفر إصابات محلية بفيروس كورونا و6 وافدة من الخارج

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم /السبت/ ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 62 ألفا و684 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق باللغة الإنجليزية - أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة اليوم، وأن جميع حالات الإصابة الـ6 وافدة من الخارج والتي تم وضعها قيد الحجر الصحي أو العزل المنزلي لدى وصولها البلاد، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتستقر حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة عند 36 حالة.

ووصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في سنغافورة إلى 3 ملايين و843 ألفا و179 شخصا، في حين بلغ عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ضد الفيروس مليونين و240 ألفا و728 شخصا.

المصدر: اليوم السابع

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