سموحة كامل العدد قبل مواجهة الأهلى غداً

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نادى سموحة

أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق التى تضم 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم، استعداداً لمباراة الغد أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساءً باستاد الإسكندرية.

واللاعبون هم: الهانى سليمان وعمر صلاح، ورجب نبيل ومحمود البدرى و محمد عبد المنعم ومحمود عزت وخالد عبد الفتاح واطهر الطاهر و شريف رضـا، وأحمد حمص و محمد رزق ومحمود حليمو و محمد ليله ورفيق كابو وعبد الكبيرالوادى ومصطفى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمد نادى وعرفة السيد وديريك ديسينامبى.

ويغيب عن اللقاء إسلام جمال والذى يعانى من آلام فى العضلة الرباعية.

وحرص محمد فرج عامر رئيس النادى على حضور التدريب منذ قليل وطالب اللاعبين بالفوز على الأهلى للتأكيد على ان سموحه أحد الفرق الكبار التى تنافس على المشاركة فى البطولات الأفريقية والتواجد ضمن المربع الذهبى.

المصدر: youm7

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