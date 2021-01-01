أصبحت السيارات الصينية ذات مكانة داخل السوق المصري، بفضل طرحها العديد من الإصدارات المتنوعة التي تتناسب مع كثير من المستهلكين خاصةً في السعر، و على رأسها فئة الكروس اوفر التي يفضلها البعض بسبب ارتفاعها عن الأرض و اتساع مقصورتها، مثل سيارة جلوري 330s موديل 2021.
ينتمي طراز جلوري 330s موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حملت محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.
زودت جلوري 330s موديل 2021 بإطارات رياضية بمقاس 15 بوصة، و سبويلر خلفي، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، مع شاشة وسائط قياس 7 بوصة، وبلوتوث، ومكيف هواء أمامي وخلفي، وزجاج كهربائي.
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التعليقات على سعر و مواصفات جلوري 330s موديل 2021 في مصر |
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