

سعر ومواصفات Realm C21Y.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها منخفضة التكلفة سعر ومواصفات Realm C21Y.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها منخفضة التكلفة

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث هواتفها منخفضة التكلفة، وينطلق هاتف Realm C21Y الجديد إلى دولة فيتنام كأول سوق له، ويتوفر الهاتف بمواصفات رائدة مقابل سعر اقتصادى.



ووفقا لما ذكره موقع gsmarena التقني، يعمل هاتف ريلمي منخفض التكلفة Realm C21Y، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T610، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يوفر وحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع وحدتين من نوع Cortex-A75 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز.



ويتميز هاتف ريلمي Realmy C21Y، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، وسطوع عال يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها.

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وجاء هاتف ريلمي Realm C21Y، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية على ظهر الجهاز، تضم كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، متصلة بعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل تقدم خيارات منوعة من الصور، تأتي ضمن إعداد مربع إلى جانب فلاش LED.ويأتي هاتف ريلمي Realm C21Y، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو، ويعمل الهاتف بتقنية LTE فقط، ويحتوي على فتحتين اتصال SIM بحجم نانو، ويدعم خيارات الاتصال والعمل مع عدة شبكات مثل Dual 4G VoltE وشبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi وتقنية Bluetooth 5.0، إلى جانب منفذ micro-USB، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.ويحزم هاتف ريلمي Realm C21Y الجديد، بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز، ويعمل بواجهة المستخدم Realme UI 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.سعر هاتف ريلمي Realm C21Yويتوفر هاتف ريلمي Realm C21Y الجديد، بلونين الأزرق والأسود، ويتمتع بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDRX، تبلغ سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويتوفر مقابل سعر 150 دولار (أي ما يعادل ألفان و350 جنيه مصري).