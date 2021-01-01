

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 7T سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 7T

في منتصف شهر يونيو 2021 أعلنت شركة تكنو عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة الاقتصادية تحت مسمى Tecno Spark 7T مع بطارية بسعة 6000 ملي أمبير وكاميراتين في الخلف ومعالج جيد نوعا ما في تشغيل الألعاب الثقيلة مثل PUBG MOBILE وCall of Duty بالإضافة إلى ذاكرة داخلية كبيرة تصل إلى 128 جيجا بايت ولكن الشاشة ما زالت بشكل النوتش القديم، وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Tecno Spark 7T.



مواصفات الهاتف تكنو سبارك 7 تي

هاتف Spark 7T الجديد من تكنو يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.52 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، ويأتي كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ومعالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 7.6.

يحتوي الهاتف Tecno Spark 7T على كاميراتين في الواجهة الخلفية، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 والكاميرا الثانية لم يتم الكشف عنها ولكن نتوقع أن تكون كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والهاتف يحتوي كذلك على فلاش LED رباعي في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب فلاش LED ثنائي وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



وبخصوص الذاكرة فيتوفر هذا الهاتف بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام (الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة)، وبالنسبة للبطارية فتأتي بسعة 6000 ملي لا تدعم الشحن السريع ويتم شحنها من خلال منفذ microUSB 2.0.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف Tecno Spark 7T يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت ويدعم أيضا منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM بالإضافة إلى أنه يضم مستشعر بصمات الأًصابع مثبتا على الخلف.سعر الهاتف Tecno Spark 7Tيبدأ سعر الهاتف Tecno Spark 7T من 121 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.