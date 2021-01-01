

سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية LG Tone Free DFP8W سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية LG Tone Free DFP8W

الآن وبدون أي مقدمات، أعلنت شركة LG عن سماعة الأذن اللاسلكية LG Tone Free DFP8W التي تأتي مع خاصية إلغاء الضوضاء النشط وبطارية كبيرة قادرة على تشغيل الساعة لمدة يوم كامل من الاستخدام وحالة شحن UVnano التي تنظف أطراف السيليكون وشبكة السماعات بالإضافة إلى أنها تأتي مع مواصفات أخرى جيدة وسعر قد يكون مرتفع نوعا ما، وفي هذا المقال دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية Tone Free DFP8W.



المواصفات الرئيسية للسماعة Tone Free DFP8W

هذه السماعة اللاسلكية الجديدة التي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط تأتي مع مشغلات ديناميكية 8 مم مطورة خصيصا باستخدام Meridian Audio وتحتوي على 3 ميكروفونات، ميكروفونان مخصصان للمكالمات والثالث مخصص لإلغاء الضوضاء ANC بالإضافة إلى أن Tone Free DFP8W متوافقة مع برامج الترميز apt‑X و AAC و SBC وتوفر حماية من رذاذ الماء والعرق بشهادة IPX4.



يتم اقتران السماعة اللاسلكية LG Tone Free DFP8W عبر Bluetooth 5.2 كما أنها تدعم الاقتران المتعدد مع حوالي 5 أجهزة وبروتوكولات Google Fast Pairing وWindows Swift Pair.

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وبخصوص البطارية فهذه السماعات تعمل نحو 6 ساعات مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط ANC أو 10 ساعات بدون ANC بالإضافة إلى أن علبة الشحن توفر حوالي 14 ساعة من الاستخدام مع ANC بينما توفر 24 ساعة بدونها.سعر السماعة اللاسلكية LG Tone Free DFP8Wالسماعة اللاسلكية LG Tone Free DFP8W ستتوفر للشراء بألوان الأبيض والذهبي والأسود وذلك بسعر يبلغ 213 دولارا أمريكيا، وبخصوص مواعيد التوافر فلم يتم الكشف عن موعد الإطلاق الرسمي.