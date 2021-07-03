

سعر الذهب اليوم الأحد 4 يوليو 2021 سعر الذهب اليوم الأحد 4 يوليو 2021

تباينت أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 يوليو، في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجرام عيار «21» نحو 778 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيهًا للجرام الواحد.



سعر الذهب بالجنيه المصري:



العيار السعر

عيار 24 : من 889 إلى 891

عيار 22 : من 815 إلى 817

عيار 21 : من 778 إلى 780

عيار 18 : من 663 إلى 669

عيار 14 : من 519 إلى 520

عيار 12 : من 445 إلى 446

الاونصة : من 27.652 إلى 27.723

الجنيه الذهب : من 6.224 إلى 6.240

الكيلو : من 889.143 إلى 891.429