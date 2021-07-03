سعر الذهب اليوم الأحد 4 يوليو 2021

تباينت أسعار الذهب، اليوم الأحد 4 يوليو، في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجرام عيار «21» نحو 778 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب بالجنيه المصري:
العيار السعر
عيار 24 : من 889 إلى 891
عيار 22 : من 815 إلى 817
عيار 21 : من 778 إلى 780
عيار 18 : من 663 إلى 669
عيار 14 : من 519 إلى 520
عيار 12 : من 445 إلى 446
الاونصة : من 27.652 إلى 27.723
الجنيه الذهب : من 6.224 إلى 6.240
الكيلو : من 889.143 إلى 891.429
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