سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021

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سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

أسعار العملات العربية والأجنبية

دولار أمريكى​ 15.6400
يورو​ 18.5178
جنيه إسترلينى​ 21.6849
فرنك سويسرى​ 16.9447
100 ين يابانى​ 14.1296
ريال سعودى​ 4.1701
دينار كويتى​ 51.8843
درهم اماراتى​ 4.2573
اليوان الصينى​ 2.4186

المصدر: صدى البلد

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