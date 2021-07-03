سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي. أسعار العملات العربية والأجنبية دولار أمريكى​ 15.6400 يورو​ 18.5178 جنيه إسترلينى​ 21.6849 فرنك سويسرى​ 16.9447 100 ين يابانى​ 14.1296 ريال سعودى​ 4.1701 دينار كويتى​ 51.8843 درهم اماراتى​ 4.2573 اليوان الصينى​ 2.4186

أضف هذا الخبر إلى موقعك:



إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك