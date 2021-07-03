ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
أسعار العملات العربية والأجنبية
دولار أمريكى 15.6400
يورو 18.5178
جنيه إسترلينى 21.6849
فرنك سويسرى 16.9447
100 ين يابانى 14.1296
ريال سعودى 4.1701
دينار كويتى 51.8843
درهم اماراتى 4.2573
اليوان الصينى 2.4186
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التعليقات على سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 7 -7-2021
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