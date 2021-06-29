

سعر الدولار في البنوك اليوم 4 يوليو سعر الدولار في البنوك اليوم 4 يوليو

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأحد 4 يوليو 2021 في البنوك العاملة بالسوق المحلية.



وشهدت تعاملات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، وذلك قبل أن يرتفع بشكل طفيف مع ختام تعاملات الأسبوع في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية.



وزاد سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة بلغت قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي- مصر، والبنك المركزى المصري.

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وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.61 جنيها للشراء، 15.74 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.وعالميا، جاء أداء مؤشر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، أقل من أداء معظم نظرائه في مجموعة العشرة الكبار.وأنهى الدولار الأمريكي، تعاملات الأسبوع أقل من أعلى مستوياته في شهرين، وذلك بسبب ركود الإنفاق الشخصي في مايو مع ارتفاع الأسعار.بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.60% على خلفية ضعف الدولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.50% بسبب ضعف الدولار، على الرغم من انخفاضه في نهاية الأسبوع بسبب اتجاه بنك إنجلترا إلى استمرار السياسة التيسيرية.وأنهى الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع للمرة الأولى منذ شهر بسبب انخفاض مؤشر الدولار.