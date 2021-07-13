سعر الدولار في البنوك اليوم 13-7-2021
استقر سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021، علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية .
وسجل متوسط سعر الصرف الأجنبي لـ الدولار أمام الجنيه لدي البنك المركزي نحو 15.64 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع.
وبلغ أدنى سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع لدي المصرف العربي الدولي AIB.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي، الاهلي اليوناني، الامارات دبي الوطني، مصر”.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيها للشراء و15.72 جنيها للبيع لدي بنك الاستثمار العربي
وبلغ سعر الدولار امام الجنيه نحو 15.63 جنيها للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك “ أبوظبي الاول، العربي، التجاري وفا، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية”.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ التجاري الدوليCIB ،قطر الوطني الاهلي QNB، بلوم، HSBC، كريدي اجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، البركة، ABC، الاهلي المتحد، سايب، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد”.
أعلي سعر لـ الدولار
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف ابوظبي الاسلامي، المصري الخليجي”.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيها للشراء و16.17 جنيه.
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