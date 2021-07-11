

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-7-2021 سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-7-2021

استقرت اسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-7-2021، دون أي تغيير منذ الخميس الماضي، وذلك على مستوى البنوك العاملة في مصر.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.



ووصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو المصرف العربي الدولي AIB نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنوك " الاهلي المصري،الامارات دبي الوطني مصر".وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، العربي،الاهلي اليوناني ، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية"فيما بلغ سعر الدولار نقلب الجنيه في مصرف ابوزبي الاسلامي نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيعبينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه لشراء و 15.72 جنيه للبيع في الاستثمار العربيكما بلغ سعرا لدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم،HSBC، كريدي اجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الاهلي الكويتي، الاهلي المتحد، البركة، ABC، سايب، العربي الافريقي الدولي ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطنيNBK، التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية.أعلى سعر لـ الدولارسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجيبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.