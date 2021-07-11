سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-7-2021

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-7-2021

استقرت اسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-7-2021، دون أي تغيير منذ الخميس الماضي، وذلك على مستوى البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

ووصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو المصرف العربي الدولي AIB نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنوك " الاهلي المصري،الامارات دبي الوطني مصر".

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، العربي،الاهلي اليوناني ، المصري لتنمية الصادرات، الاسكندرية"

فيما بلغ سعر الدولار نقلب الجنيه في مصرف ابوزبي الاسلامي نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه لشراء و 15.72 جنيه للبيع في الاستثمار العربي
كما بلغ سعرا لدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم،HSBC، كريدي اجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الاهلي الكويتي، الاهلي المتحد، البركة، ABC، سايب، العربي الافريقي الدولي ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطنيNBK، التنمية الصناعية، مصر ايران للتنمية.

أعلى سعر لـ الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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