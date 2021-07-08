

سعر الدولار اليوم الخميس 8-7-2021 مقابل الجنيه في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الخميس 8-7-2021 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك الأهلي الكويتي عند مستوى 15.67.



ويستعرض موقع أموال الغد سعر الدولار في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى بداية التعاملات والتى جاءت كالتالى:



اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكومية

يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة ، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية.

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وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدولار وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.فقد بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع .وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الدولار كالتالى:سعر الدولار في بنك بلومبلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.64 جنيه للشراء ,15.74 جنيه للبيعسعر الدولار في بنك كريدي اجريكولبلغ سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول نحو 15.63 جنيه للشراء ,15.73 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك مصر ايران للتنميةوطرح بنك مصر ايران للتنمية سعر الدولار بنحو 15.63 جنيه للشراء ,15.73 جنيه للبيعسعر الدولار اليوم فى بنك المصرف العربي الدوليووصل سعر الصرف في بنك المصرف العربي الدولي إلى15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك التجاري الدوليوعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بحوالى 15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك المصري الخليجيوصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك المركزى المصرىاستقر متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى، اليوم عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع