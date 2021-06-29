سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-6-2021

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، واستقر أيضا سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
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