

سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه من المصنع سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه من المصنع

استقرت أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الاثنين 12-7-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة.



وسجلت أسعار الحديد " التسليح" 14200- 14600 جنيها سعر المصنع، مضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700جنيها للطن وفقا للشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.



وتراوح سعر الأسمنت "البورتلاندي" 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيها للطن، سعر، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.



تراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف ططوب، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك.