ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4

آخر الأخبارأخبار السيارات › ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4

صورة الخبر: ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4
ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4

كشفت شركة ستروين رائدة صناعة السيارات الفرنسية، عن نسختها DS4، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طراز SUV، كما أعلنت عن الموعد الرسمي لانطلاق هذه النسخة و من المقرر أن يكون تاريخ الانطلاق لـ ستروين DS4 داخل الأسواق العالمية للسيارات، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021.

مواصفات السيارة ستروين DS4
تعتمد السيارة ستروين DS4 على منظومة عمل بمحركات بنزين إلى جانب نظام الطاقة الهجين، والذي يستطيع أن يغطي نطاق من 96 كيلووات مع 130 حصان إلى 165 كيلووات لكل 225 حصان، بالإضافة إلى بطاريات كهربائية بسعة 12.4 كيلومتر في الساعة، يمكنها قطع مدى يصل لـ 50 كيلومتر الساعة.

بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة ستروين DS4 و التي تعمل بالوقود التقليدي، بنسبة تتراوح بين 5.8 إلى 6.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، أما عن استهلاك السيارة عند استخدام وقود الديزل نحو 4.6 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي لـ ستروين DS4
ترتكز السيارة ستروين DS4 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مع جنوط معدنية ذات تصميم مروحي الشكل، أو يتخذ اطلالة النجمة الخماسية الأضلاع، مع نسبة طول تقدر بـ 4.40 متر، و ظهرت مقدمة السيارة عبر شبكات أمامية متعدة المقاطع، و التي تمنحها القدرة على التعامل مع حركة الهواء الديناميكية بطريقة سلسة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر مزودة بإضاءة خارجية والتي تقع على جانبي الصادم الأمامي من السيارة.

و تمتعت الناحية الخلفية من ستروين DS4، بمصابيح متصلة تتسم بالنحافة، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، و عواكس اضاءة خلفية، و زعنفة القرش و التي تتوسط ناحية السقف، بينما تأتي من الداخل بـ شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب مقصورة داخلية أنيقة من الجلد الفاخر.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58358

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager