

سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف زهيد الثمن بقدرات تصوير ممتازة سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف زهيد الثمن بقدرات تصوير ممتازة

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تتحضر لإطلاق هاتف جديد بمواصفات جيدة وسعر منافس.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف المنتظر الذي سيحمل اسم SM-A127F سيكون نسخة معدلة عن هواتف A12 الحالية، وسيحصل على تصميم خارجي مشابه.



وسيأتي الجهاز بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (164/75.8/8.9) ملم، وزنه 205 غرامات تقريبة، وسيزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة.

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وسيعمل هذا الهاتف على الأغلب بمعالج Exynos 850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Helio P35، ذواكر وصول عشوائي 4 و 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت.كما سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وسيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.