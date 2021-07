سامسونج تقلب الموازين وتعلن رسميا عن هاتف Galaxy F22 بـ 2500 جنيه سامسونج تقلب الموازين وتعلن رسميا عن هاتف Galaxy F22 بـ 2500 جنيه

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميا عن هاتفها المميز Galaxy F22 من فئة F للهواتف المتوسطة حيث يأتي الهاتف بعدد من الإمكانات المميزة للغاية، مع سعر مناسب للغاية بالإضافة إلى البطارية ذات السعة الكبيرة.



مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F22



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Galaxy F22 يأتي بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED Infinity-U ، وجودة + HD ، ودقة x1,600 700مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy F22 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ونوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.

Samsung launches Galaxy F22, it is a renamed Galaxy A22ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy F22 على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط مدمج في علبة الهاتف، مع بلوتوث Bluetooth v5 ، وتقنية اتصال NFC.ويعمل هاتف سامسونج Galaxy F22 بمعالج من نوع Helio G80 SoC من شركة MediaTek ميديا تيك، بتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G، وخيارين للذاكرة العشوائية 4 و 6 جيجا بايت رام، مع خيارين لذاكرة التخزين الداخلية 64 و 128 جيجا بايت، مع بطاقة microSD للتوسعة تصل إلى 1 تيرابايت، ونظام التشغيل Android 11 وواجهة المستخدم One UI 3.1 .Samsung launches Galaxy F22, it is a renamed Galaxy A22سعر هاتف سامسونج Galaxy F22ويبدأ سعر هاتف Galaxy F22 بحوالي دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 2500 جنيه مصرى، مع ألوان الأزرق والاسود، وسيكون متاحا للشرا بدءا من يوم 13 يوليو المقبل، ثم بعدها في الأسواق العالمية تباعا.