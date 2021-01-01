أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إصدارها العديد من التحديثات المهمة لجهاز تابلت Galaxy Tab A 10.1 الذي تم إطلاقه عام 2019، حيث تعالج التحديثات عددا من المشكلات والثغرات الأمنية، وكذلك حل للمشكلات التقنية التي يواجهها أغلب المستخدمين.
وبحسب موقع Notebookcheck فقد حصل جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab A 10.1، على العديد من التحديثات التي أطلقتها الشركة فى ما يقرب من 30 دولة حول العالم، جاءت في مقدمتها تجديد واجهة المستخدم One UI 3.0 المستندة على نظام تشغيل أندرويد 11 الخاصة بنظام السوفت وير .
ويأتي تحديث واجهة المستخدم الجديدة المستندة على نظام تشغيل أندرويد 11 بالعديد من التحسينات على جهاز تابلت Galaxy Tab A 10.1، حيث تتضمن تحديث الأمان لحل لشهر يونيو الثغرات والمشكلات الأمنية،، مع بعض التعديلات على لوجة المفاتيح “ الكيبورد” ، وخيارات إضافية لقفل الشاشة، بالإضافة إلى فقاعات الدردشة، وكذلك إضافة ميزة جديد للمحادثة فى منطقة الإشعارات.
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التعليقات على سامسونج تطلق تحديثات مهمة لجهاز التابلت Galaxy Tab A 10.1.. تفاصيل
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