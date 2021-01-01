رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.
ووقع بوتين اليوم الخميس مرسوما رئاسية يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية".
كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على روسيا ترفع الحظر عن تسيير الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق