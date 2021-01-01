ركب جاكوزي بمنزله على نفقة الدولة.. التحقيق في تهم جديدة تلاحق نتنياهو



نتنياهو نتنياهو

تحقق الشرطة الإسرائيلية، في شبهات بتركيب حوض استحمام جاكوزي في منزل عائلة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة السابقة، وزعيم المعارضة الحالي، على نفقة “الدولة” بحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية.



وبحسب القناة العبرية، فإن الشبهات تدور حول تركيب الجاكوزي في منزل نتنياهو الشخصي بمنطقة قيسارية بمبلغ مالي وصل إلى 50 ألف شيكل، بعد أن كان تم تخصيص هذا المبلغ لأعمال التجديد لأغراض أمنية.



وتلقى المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت معلومات بخصوص هذا الأمر، وبعد عدة مشاورات تقرر إجراء تحقيق فيه، وبدأت وحدة شرطية بالتحقيق من خلال جمع مواد ووثائق من مكتب نتنياهو.

من جهتها، قالت عائلة نتنياهو إن هذه مجرد أكاذيب لإخفاء ملايين الشواكل ستستخدم من أموال “مواطني إسرائيل” في منازل خاصة لبينيت وغانتس ولابيد، بمبالغ طائلة مقارنةً بتلك التي كانت تستخدم للترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء السابق (في إشارة لنتنياهو نفسه).

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ووفقًا لبعض التقارير العبرية، فإن نتنياهو قرر تقديم شكوى قانونية للمطالبة بتعويضات بمبالغ مالية طائلة ضد قناتي 12 و13 بحجة نشر أخبار مفبركة ضده وضد عائلته.