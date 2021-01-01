

رسميا .. شاومي تطلق تحديث MIUI 12.5 لهذه الهواتف رسميا .. شاومي تطلق تحديث MIUI 12.5 لهذه الهواتف

أعلنت شركة شاومي الصينية ، رسميا إطلاق تحديث واجهة التشغيل MIUI 12.5 للسوفت وير المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، وذلك لعدد من هواتفها الذكية، حيث تتميز الوجهة الجديدة بتصميم جديد وتنقل أسهل، وحل معظم مشكلات فتح التطبيقات.



وقامت شركة شاومي Xiaomi الصينية، بالكشف عن إطلاق تحديث واجهة التشغيل MIUI 12.5 لعدد من هواتفها الرائدة التي تم إطلاقها العام الماضي منها هواتف Mi 10 Pro و Poco F2 Pro، بالإضافة إلى تحديث الأمان لشهر يونيو، وذلك وفقاً لموقع notebookcheck.



وكانت شركة شاومي الصينية قد أطلقت واجهة التشغيل MIUI 12.5 فى النصف الأول من العام الحالى لعدد من هواتفها الرائدة، فيما يصل الآن إلى هاتفي mi 10 Pro و Poco F2 Pro، والتي تم إطلاقها عام 2020.

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ووفقاً لمكتب تقييم التكنولوجيا "OTA"، فإن واجهة التشغيل MIUI 12.5 تصل لهاتف Mi 10 Pro بكود "MIUI 12.5.1.0 RJAMIXM"، حيث يظهر أنه تصميم سابق مرتكز على نظام التشغيل أندرويد 11 للهاتف الرائد Mi 10 Pro، ويقوم تحديث واجهة التشغيل MIUI 12.5 بالعديد من التحسينات فى أداء الهاتف، ويعمل على تحسين استهلاك الطاقة بنسبة 25٪، كما يوفر تحديث الأمان لشهر يونيو، الذي يعالج الثغرات الأمنية.وتأتي واجهة التشغيل MIUI 12.5 لهاتف Poco F2 Pro بكود " MIUI 12.5.1.0 RJKMIXM"، كما يرتكز على نظام التشغيل أندرويد 11، حيث يأتي التحديث بحجم 1 جيجابايت، مع تحديث الأمان لشهر يونيو.وكانت شركة شاومي قد أعلنت فى فبراير عن مرحلتين لإطلاق واجهة التشغبل MIUI 12.5، المرحلة الأولى ستحصل قائمة من هواتف شاومي الرائدة على تحديث MIUI 12.5 بدءا من الربع الثاني من 2021، فيما ستحصل العديد من الأجهزة الأخرى على تحديث واجهة التشغيل كـ مرحلة ثانية في نهاية الربع الثاني من 2021.المرحلة الأولى تشمل كلا من هواتف :Mi 11Mi 10TMi 10T ProMi 10Mi 10 ProPoco F2 Proالمرحلة الثانية تشمل كلا من هواتف :Mi 10 Lite 5GMi 10T LiteMi Note 10 ProMi Note 10Mi Note 10 LiteRedmi Note 9TRedmi Note 9 ProRedmi Note 9SRedmi Note 9Redmi Note 8 ProRedmi 9