المربع نت – قررت هيونداي إلغاء موديل فيلوستر بعد أشهر من تناقل الشائعات حول الأمر، ولكن قررت العلامة الإبقاء على فئة فيلوستر N الرياضية لموديل 2022.
ولن تحصل فيلوستر N الجديدة على أي تحديثات مقارنة بموديل 2021، مع استمرارها بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر تيربو بقوة 278 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج 8 سرعات، وهو المحرك المتوقع استخدامه في إلنترا N القادمة.
أما باقي الفئات فقد تم إلغاؤها جميعاً، وتشمل فيلوستر 2.0، و2.0 بريميوم، وR-Spec، وتيربو، وUltimate، لضعف الطلب عليهم، مع العلم أن هيونداي ألغت فيلوستر بالفعل في عدة أسواق عالمية مؤخراً تمهيداً لهذه الخطوة، في كوريا وأستراليا وغيرهما.
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التعليقات على رسمياً هيونداي تلغي موديل فيلوستر
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