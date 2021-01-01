رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد بأقل مجهود

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رجيم سريع

إذا كنت ممن يعانون من الوزن الزائد وتجدين صعوبة فى التخلص منه إليك رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد بأقل مجهود إليك خطة الرجيم لمدة 10 أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

خطة الرجيم لمدة 5 أيام
الإفطار

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
أو

3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سن

أو

قطعة جبن نستو لايت +1 توست سن

الغذاء


علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو
سمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز


أو


3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة




العشاء .. قبل النوم بساعة



كوب زبادى

خطة الرجيم ل5 أيام التاليين


الإفطار 6 صباحا


بيضة مسلوقة +1 توست سن



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..



ثمرة فاكهة


الغذاء


سمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرز


أو


3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز

أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة



العشاء .. قبل النوم بساعة



كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100

يمكن بين الوجبات تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان فهى تمنحك الشبع لفترة أطول وتسد الشهية

مسموح بتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات مرة واحة ييوميا بعد الوحجبة الرئيسية ب3 ساعات ماعد الممنوع من الفواكه مثل البلح والتين والمانجو والعنب

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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