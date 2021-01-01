رجيم سريع يخلصك من الوزن الزائد بأقل مجهود



رجيم سريع رجيم سريع

إذا كنت ممن يعانون من الوزن الزائد وتجدين صعوبة فى التخلص منه إليك رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد بأقل مجهود إليك خطة الرجيم لمدة 10 أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



خطة الرجيم لمدة 5 أيام

الإفطار



طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

أو

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3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف سنأوقطعة جبن نستو لايت +1 توست سنالغذاءعلبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدىأوسمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطةالعشاء .. قبل النوم بساعةكوب زبادىخطة الرجيم ل5 أيام التاليينالإفطار 6 صباحابيضة مسلوقة +1 توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..ثمرة فاكهةالغذاءسمكة مشوية + طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطةأو2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونةأوطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأوربع فرخة مشوية + طبق سلاطةالعشاء .. قبل النوم بساعةكوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100يمكن بين الوجبات تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان فهى تمنحك الشبع لفترة أطول وتسد الشهيةمسموح بتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات مرة واحة ييوميا بعد الوحجبة الرئيسية ب3 ساعات ماعد الممنوع من الفواكه مثل البلح والتين والمانجو والعنب